聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天呼籲阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）立即停止攻擊行動，並警告說，阿富汗情勢逐漸失控。

古特瑞斯在紐約告訴媒體：「當前應即刻停止攻勢，該是開始認真談判的時刻。此時應避免長期內戰，避免阿富汗孤立無援。」

阿富汗情勢急遽惡化，古特瑞斯呼籲各方採取更多行動保護百姓。

他並說：「稍早跡象顯示，塔利班在控制區內嚴格限制人權，特別是針對婦女和記者，令我深感不安。」

古特瑞斯表示：「阿富汗女性得來不易的權益遭到剝奪的消息，尤其令人心驚、心碎。」

路透社報導，在1996年至2001年塔利班政權統治阿富汗期間，婦女不得工作、女孩不准上學，女性都得戴上面紗；若她們想離開家門，就得有男性親屬陪同。

聯合國秘書長發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）今天稍早表示，聯合國「每小時」都在評估阿富汗安全情勢，也將一些職員派到首都喀布爾（Kabul），但沒有讓任何人撤離阿富汗。

杜雅里克告訴媒體，在塔利班所控制的一些地區，聯合國留有非常少數的人。在阿富汗境內，聯合國約有3000名當地員工和300名國際員工。

聯合國曾表示，今年初以來，阿富汗各地衝突造成流離失所的民眾新增近40萬人。杜雅里克說，在7月1日至8月12日期間，阿富汗境內流離失所的民眾，有1萬350人逃至喀布爾。