虎頭埤風景區管理所為迎接七夕情人節，邀請情侶於七夕假期，凡著情侶裝遊客入園，得享「買一送一」門票優惠。(虎頭埤風景區管理所提供／曹婷婷台南傳真)

今天是七夕情人節，虎頭埤風景區管理所為迎接七夕情人節，邀請情侶於七夕假期，凡著情侶裝遊客入園，得享「買一送一」門票優惠，歡迎情侶們前來虎頭埤防疫小旅行，同遊虎月情人吊橋，探尋「虎埤八景」。

有南瀛八大美景之首的虎頭埤風景區，有如台南市後花園且享有「台灣第一水庫」、「小日月潭」等美稱，在園區內有許多不同的旅遊方式，可環湖健行、騎自行車、吊橋探秘、太陽能船遊湖等，寬闊的園區讓旅人能夠輕鬆愜意地小旅行，適合情侶享受動人的湖光山色。

觀光旅遊局長郭貞慧表示，受新冠疫情影響，台南市各大景點、風景區營運都面臨巨大的挑戰，目前疫情漸有趨緩，提振景點觀光振興國內經濟，是下一步政府須面臨的課題。

適逢七夕情人節，虎頭埤園區也推出著情侶裝遊客入園「買一送一」優惠，凡遊客在七夕情人節二日假期(8／13六~8／14日)，著情侶裝入園得享門票入園優惠，歡迎情侶遊客可同遊虎月情人吊橋，也可騎著自行車探尋園內著名的「虎埤八景」。

虎頭埤風景區因應二級警戒防疫規範，放寬部分人流管制上限至1500人；暫不開放早上6：30以前晨運民眾入園。（開放時段AM6：30~PM5：00，售票至PM4：00）；開放太陽能船遊湖(採梅花座20人以下)、烤肉區暫不提供服務；露營區開放20人以下需事先電話預約。室內館室蟋蟀生態館人流限制50人以下。開放假日導覽解說服務(人流管制20人以下)。視預約露營狀況適度局部開放衛浴空間。

園區也安排稽查人員進行巡查與勸導，配套措施及裁罰規定如QR-code實聯制、全程配戴口罩、保持社交安全距離、量額溫、人流管控、加強清消。如不遵循相關防疫規定者，舉證認定後，將移送衛生局依傳染病防治法裁罰處3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

虎頭埤風景區也特別提醒遊客，近來受天候影響山區天氣較不穏，易有降雨情況發生，七夕情人節假期要前來虎頭埤遊玩的遊客請特別留意天候狀況，安全為上。