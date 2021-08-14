才跟七六人完成2年2000萬美元續約的「聖堂射手」丹尼格林，14日坦承過去兩年的隊友「魔獸」霍華曾找他一起回前東家湖人，卻被丹尼格林拒絕，因為丹尼格林認為最多只能出年薪590萬美元的湖人，根本就沒有足夠的錢找他回去。

「這個自由球員市場真的很奇怪，很多球隊都說他們想要招募我，但他們根本沒有足夠的錢或薪資空間可以找我，」丹尼格林說，「不只是七六人想要繼續把我留下，很多球隊都問過我，霍華希望我跟他一起回湖人，喬治希爾也要我去公鹿。」

也難怪丹尼格林如此「現實」，甚至只看錢，畢竟他已經34歲了，也分別待在馬刺、暴龍與湖人各拿1次總冠軍，根本無須為了爭冠降低身價跳槽強隊，更何況他在2019-20年球季幫助湖人奪冠，卻因表現不夠穩定遭到湖人交易到七六人。

七六人除了提出讓丹尼格林滿意的價碼，更展現高度留人誠意，「我和恩比德季末談過了，他很喜歡跟我一起打球，托必亞斯哈里斯也不斷給我打電話，希望我別走，我很開心聽到這些話，我們擁有很棒團隊，也希望今年能做一些特別的事。」