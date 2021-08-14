「微笑哥」張育成重返大聯盟了，印地安人14日將他召回大聯盟，並且直接擔任先發三壘手出戰老虎。來勢洶洶的張育成首戰就大發神威，轟出1發陽春炮以及帶有1分打點的三壘打，單場2打點幫助印地安人7-4擊敗老虎。今年印地安人的首勝、張育成的首安就是擊敗老虎，這次他果然也是藉著打虎來復活。

Yu should be more careful when pitching to Chang. @Indians | #OurCLE pic.twitter.com/YF8coaG77d — Bally Sports Cleveland (@BallySportsCLE) August 14 2021

老虎先發亞力山大(Tyler Alexander)是左投，張育成被排在第7棒，3局上他第一球打成內滾出局，但是後面隊友亂棒敲回2分。4局上又輪回到張育成，這次一壘有跑者，張育成抓住第一球擊出深遠的中右外野安打，這球正好掉在兩個外野手中間，一路滾到牆邊，外野手撿球直傳三壘還是太遲，加上張育成也挺能跑，最後成為三壘打！接著隊友擊出高飛球，張育成趁機回本壘得分。

張育成6局上追加1發陽春炮，這時老虎已經換投，張育成逮住一顆外側進壘的好球，打個結實飛到中外野，幫助球隊再添保險分。最後8局上張育成最後一次打席，他在兩好零壞的情況下一連忍住4球不出棒，換得四壞保送，今日表現為3打數2安打、2打點、2得分，打擊率升到0.195。