大馬美女鋼琴家李元玲擁有32C的火辣身材，又因常不吝在網上分享性感照，為她吸引近210萬粉絲關注，先前她自曝今年初罹患新冠肺炎，病癒後又曬濕身照回歸。近日她突然宣布打算開始「封胸」，「穿的布越來越多」，請那些為了看她胸部才來的粉絲要退關注快退，最後不忘吐原因：「想看我會剩下多少鐵粉」。

李元玲不只有火辣身材，更是大陸鋼琴家李雲迪的徒弟，但今年3月她上直播，被主持人現場要求彈一段鋼琴，由於表現不如預期，引來網友狂酸，而李元玲更是氣到對著鏡頭開罵，坦言：「全部人在罵我，我不是上來被人罵的」，有人指她EQ太低，而曾和她合作的黃明志則幫忙緩頰說：「是誰規定每個人EQ必須要很高的？當面對不公不義，被誤解或被打壓的時候，為了讓大家覺得自己『EQ很高』而不去捍衛，這才是最低IQ的行為」，並強調遇到網路霸凌就應該正面回應。

李元玲宣告開始封胸。（圖／翻攝自cathrynli IG）

不久，李元玲又自曝過去曾遇到潛規則，昔遇到某位電影監製原本稱可以幫她安排到電影女一的角色，但要求她需要和投資商陪酒加陪睡，她因為不肯慘遭電影監製記仇，然而她不久後就刪文，並再度澄清：「這坎坷的路走來，確實很難，心很累，也得罪了人，但我確是無心的，我的前經紀人可以替我作證。無論如何，感謝這一路走來大家的指導」，否認所有不實揣測。

常在美照中露出事業線和小蠻腰的李元玲，近期突然風格大改，1天前她突然貼出自己穿著紅色長袖毛衣的照片，宣告：「請各位沒奶就不給like的老司機們unfollow我一下。因為我的福利照會開始大幅度減少，穿的布越來越多，bye bye～」，並指此舉是為了測驗她的鐵粉有多少，網友回應：「大多數司機還是為了看腿」、「這樣還是很美」、「你的生活照就很好看了，想看你平時的生活，多過為了拍照而拍照」。

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