高雄市旗津區海岸1具無名女浮屍，睽違16年，經基隆市警察局第一分局第三組長許耀彬調查，得以落葉歸根。（翻攝畫面／張穎齊基隆傳真）

高雄市旗津區海岸1具無名女浮屍，睽違16年，經基隆市警察局第一分局第三組長許耀彬調查，得以落葉歸根。（翻攝畫面／張穎齊基隆傳真）

高雄市旗津區海岸的陳姓女屍，睽違16年落葉歸根，家屬向基隆市警察局第一分局第三組長許耀彬表達感謝。（翻攝畫面／張穎齊基隆傳真）

回家了！高雄市旗津區海岸2005年浮現1具無名女屍，因長期浸泡海水，導致腫脹腐爛，又無相關證件及飾物，無人認領，只得以「編號254無名氏之墓」立碑。「無名屍神探」基隆市警察局第一分局第三組長許耀彬今年3月重啟調查，經抽絲剝繭及繁瑣程序後，終於比對正身，助「陳女」落葉歸根，並找到家屬辦了睽違16年的告別式。

許耀彬查尋1件2005年在高雄旗津海岸發現的無名女屍案，當時女屍因長期浸泡海水，身體腫脹腐爛，無法採證辨識，身上又無遺留證件、飾物及可識別的物品，經調閱監視器也無所獲，只好以「無名屍」公告協尋，因無人認領，高雄市政府以「編號254無名氏之墓」立墓碑，埋葬在高雄市燕巢區深水山無主墓區，一埋就是16年。

許耀彬今年3月在失蹤人口系統上比對，發現61歲的陳姓女子，頭髮上綁有2條辮子，與高雄無名女屍特徵相近，於是重啟調查，經法醫研究所比對DNA，結果吻合，高雄地檢署5月12日為她開出證明書正名，為案情嶄露曙光。

「沒錯，我失蹤的妹妹頭髮有綁2條辮子，跟你說的一樣！」陳女的家屬接獲通知，難掩激動，但卻因家境貧困，無力辦理遷葬，經家屬同意，許耀彬再幫忙轉介「中華民國善願愛心協會」協助免費殮葬。

歷經分析、送驗、調取資料、開庭及遷葬申請等繁瑣手續，忙了5個多月， 8月11日終於走完所有程序，由善願愛心協會理事長郭志祥帶領志工專程南下，在志工誦經及法師超渡引魂、祭拜下，於高雄燕巢無主墓區為陳女起掘、火化，並舉辦了一場遲了16年的告別式。

隨後，再由志工一路誦經陪著家屬，護送陳女骨灰至燕巢樹葬區樹葬，並致贈家屬2萬元慰問金，當完成陳女殮葬安奉告別儀式後，家屬還特地致電向許耀彬表達感謝，謝謝讓離家16年的陳女有名有姓，不再是無主孤魂，彌補了家屬心中最大的遺憾。