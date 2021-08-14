外資摩根士丹利（簡稱大摩）周四示警「記憶體寒冬來臨」，拖累美光慘崩逾6%，台灣、韓國記憶體相關股票也慘綠，甚至波及半導體的晶圓代工，所幸周五（13日）費城半導體指數出現小幅反彈，美光上漲近1%；台股ADR跌幅兩樣情，聯電ADR重挫逾4.6%，台積電ADR僅小跌0.17%，幾乎收在平盤。

Delta疫情狂燒，衝擊消費者信心，但在迪士尼等美企財報利多激勵下，道瓊、標普500指數連續第四個交易日創下歷史新高。

道瓊指數終場上漲15點（或0.04%），收在35515點；標普500指數上漲7點（或0.16%），收在4468點；那斯達克指數上漲6點（或0.04%），收在14822點；費城半導體指數上漲22點（或 0.67%），收在3335點。

大摩前一個交易日以「記憶體寒冬來臨」為題發表最新報告，表示DRAM景氣將從高峰反轉，第3季可能就是這波的頂，明年步入供過於求的跌價循環，謹慎看待產業前景，將美光目標價從105美元下修75美元，幅度近3成，而南韓SK海力士、三星和台灣南亞科、旺宏、華邦電也全面遭調降目標價。

大摩看空記憶體的報告出爐後，美光12日狂瀉超過6%後，周五股價稍回神上漲0.95%，其他費半成分股多數收紅，超微（AMD）大漲 3.80%、輝達（NVIDIA）上漲 1.42%，應用材料小漲 0.53%，高通上漲1.01%，英特爾小跌0.09%。而台股ADR部分，聯電ADR重挫4.67%，台積電ADR跌0.17%。

值得一提的是，華爾街投行對大摩的看法並非一致認同，券商Rosenblatt Securities認為，市場對記憶體的擔憂被過度誇大；分析師Hans Mosesmann則表示，記憶體周期將延長且擴大，從美光近日配息動作來看，也是對前景打了一劑強心針，畢竟配息不是草率決定的。

此外，摩根大通分析師Marko Kolanovic指出，科技成長股的一大風險是部分族群確實存在泡沫，如再生能源、電動汽車、數貨幣幣等，這些類股的估值，終將會與傳統的周期股、價值股看齊，惟在泡沫爆破前上升趨勢仍會延續，即使真的泡沫化也不足以破壞整個市場的穩定。