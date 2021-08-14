《米其林指南》去年首度插旗台中，台中有21家美食餐廳與小吃入選「必比登推介」，今年再公布《台北台中米其林指南 2021》必比登推介名單，台中共有33家入榜，其中這家蟬聯2屆必比登推介美食的台中范記金之園草袋飯，美味令老饕按讚，還超有愛心，特別準備自家招牌便當，慰勞辛苦執勤的員警們，讓員警吃在嘴裡暖在心裏。

疫情期間，除辛苦付出的前線醫護團隊，全國警察也如火如荼地投入各項防疫工作，連莊榮獲必比登推介美食的台中范記金之園草袋飯老闆范家豪，平時就致力於服務社會大眾，因緣際會下認識同樣熱衷公益而身兼工業區警友站副站長的獨大科技董事長趙令澤，得知第一線員警防疫辛勞。

范老闆希望藉由提供熱騰騰的愛心美食，讓疫情繃緊神經的第一線防疫英雄，可以享用美味的排隊佳餚，在填飽肚子後，更有充沛的精神繼續抗疫，讓社會的正面力量，做為員警最堅強的後援。

獨大科技董事長趙令澤熱心公益不落人後，先前曾捐贈派出所警用反光背心，強化員警在夜晚執勤的可視性，這款背心於充飽電後，可連續使用達6小時，長時間執行勤務的時候非常好用，再加上12段微調模式及防呆裝置，可供員警在夜間執行巡邏、交通執法、事故處理等勤務時，人身安全更有保障，員警拿到後紛紛讚賞，是深夜執勤的好幫手。

警方表示，員警們收到熱心民眾提供的愛心餐點及反光背心，直呼超級感動，感謝民眾對警察工作的肯定，並表示會持續堅守崗位執行各項防疫工作，維護社會治安，守護全民健康；同時呼籲，為了自己與他人的健康著想，民眾務必做好相關防疫措施，全民團結一心挺過嚴峻的疫情。