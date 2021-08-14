北市一名12歲徐姓國小男童被同班的陳姓男同學打巴掌，致耳膜破裂，徐童父母憤而向對方提告求償總計37萬餘元。陳童則稱是徐童先挑釁地朝他說「你在自慰嗎？」經上訴，台北地院審後，認定徐童的傷勢不重，癒合後聽力正常，判陳童一家僅須賠1萬8808元。

判決書指出，徐童及父母主張，與陳童為北市一間國小的同班同學，2019年11月間，陳童因小爭執，突然打徐童巴掌，致其左耳膜破裂，遺留動暈的後遺症，受傷後長達30日不能去學校上課，又因每日需換藥3次、避免耳朵進水引發中耳炎等，有全日看護的必要，並提起告訴，向陳童及其父母求償看護費6萬、撫慰金30萬等共計37萬餘元。

對此，陳童稱，當日上午在上音樂課前，兩人同在上廁所，但徐童以開玩笑的口氣向他說，「你在自慰嗎？」陳童當時立刻否認；同日下午，兩人一起在掃區進行打掃工作，但徐童又再次向他說，「你在自慰嗎？」，他才勾著徐童的肩膀，希望對方不要再出此言，過程中不小心揮到徐童臉部致受傷，純屬意外，並不是蓄意。

法官勘驗證據發現，徐童提交前往醫院急診的紀錄，但就診日期為事發後兩周，無急診必要，且看的為小兒科，與左耳膜破裂無相關性；另醫院的意見表中，認定12歲的兒童能理解醫生吩咐的醫囑，並無須家長24小時在旁看護，判定看護費用請求無據。

一審期間，台北簡易庭參酌後，僅判陳童及其家長須負擔醫療、交通、撫慰金等共計1萬8808元，經徐童父母上訴，二審法官維持原判，駁回上訴，判賠1萬8808元定讞。