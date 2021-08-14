婦女救援基金會今天宣布已完成100套的「慰安婦迷你策展教具箱」，將進入社區、學校宣講，而紀錄慰安婦阿嬤故事的「阿嬤的秘密」也在多個網路平台上截至今年年底前免費播放。（林良齊攝）

8月14日是每年的國際慰安婦日，婦女救援基金會往常會赴日台交流協會抗議，要求日本道歉，但受到疫情影響，今年不能如期抗議，但今天宣布已完成100套的「慰安婦迷你策展教具箱」，將進入社區、學校宣講，而紀錄慰安婦阿嬤故事的「阿嬤的秘密」也在多個網路平台上截至今年年底前免費播放。

原本位於迪化街的「阿嬤家─婦女與人權館」因為房租等原因，無法再承擔，因而在去年11月10日暫時休館，目前已搬遷至承德路上，但尚未正式對外營運，預計9月試營運，預計最快10月對外正式營運。

婦女救援基金會執行長杜瑛秋表示，配合搬遷至新館，婦女救援基金會規劃100組「慰安婦迷你策展教具箱」，也推出種子教師培訓，預計下學期會有3至4場進入校園推廣，希望讓學生認識慰安婦、軍事性奴隸議題。

婦女救援基金會提及，為了讓社會大眾更加認識慰安婦，也在公視＋、LINE TV、FriDay平台上架「阿嬤的秘密」並在今年年底前免費觀看；婦女救援基金會董事長葉德蘭說，阿嬤的秘密在1998年拍攝13位慰安婦阿嬤故事，上架至今也有許多年輕人留言，感謝13位阿嬤挺身而出保有不應該被忘記的記憶。

立委范雲出席時提及，今天在許多國家也有紀念慰安婦活動，而如加州教育局也把慰安婦議題放進其課綱中，要求加州中學生應瞭解，「慰安婦與美國奴隷、大屠殺等一樣是歷史的一部分」，慰安婦議題就像228事件、白色恐怖一樣等，需要被記憶。

杜瑛秋說，目前台灣所知僅存的慰安婦阿嬤只剩1位，呼籲日本應盡速正式道歉。

婦女救援基金會要求「慰安婦」─軍事性奴隸事件是台灣歷史一部分，應收錄到教材與書籍；「慰安婦」是人權與性別暴力議題，積極推廣國高中及社區；正視女性人權，政府應成立國家級性別人權館。