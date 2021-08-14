希臘職業男子網球好手西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)正在加拿大多倫多國家銀行公開賽奮戰，並在比賽期間以勝利歡慶8月12日23歲生日，壽星的好手氣延續，在男單8強賽6比1、6比4擊退挪威選手魯德(Casper Ruud)，晉級到4強。

首盤開賽西西帕斯很快進入狀況，迅速取得5比0局數領先，短短23分鐘就收下，次盤魯德努力反擊，也在自己的發球局有比較好的掌握，可惜關鍵第9局還是被西西帕斯破發，最終全場發出8記愛司球的西西帕斯，只花74分鐘就帶走勝利，中斷魯德近期13連勝氣勢。

西西帕斯將和從資格賽打進來的美國選手歐佩卡(Reilly Opelka)爭奪決賽門票；歐佩卡8強賽才6比3、7比6(1)扳倒大會第10種子、西班牙選手包提斯塔(Roberto Bautista Agut)，實力同樣不容小覷。

「我所面對的每一位對手，都是過去表現優秀的好手，我覺得我好好地應付了所有狀況。」西西帕斯這麼說，「我很期待面對迎面而來的挑戰，而我每一天都會試著想出更簡單且有效率的方式，來幫助自己。」

西西帕斯目前世界排名第3，是國家銀行網球公開賽第3種子，今年5月獲得法國網球公開賽亞軍，2018年也打進過這場多倫多賽事的男單決賽，當時不敵西班牙名將納達爾，不過今年納達爾因為左腳傷勢宣告放棄參賽，西西帕斯爭冠路上已經少了一位難纏的球星。