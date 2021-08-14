行政院今年規劃推出「振興五倍券」。圖為行政院去年推出的振興三倍券。（資料照）

行政院為了振興經濟，將比照去年三倍券模式發放五倍券，目前最新決策是讓全民免拿1000元換券。隨著五倍券內容陸續曝光後，不少縣市也都已經研擬「加碼」，盼一同提高民眾的消費慾望，振興經濟。

至於各縣市會推出哪些加碼措施，以下是《中時新聞網》整理各縣市的相關作法(截至8月14日11時30分)：

●基隆市：尚未宣布

●台北市：錢要有效使用，要先確認到底要紓困、振興還是轉型，決定戰略後才決定戰術

●新北市：待中央公布後，新北一定會全力配合

●桃園市：未來配合五倍券發行，桃園會提出各項優惠

●新竹縣：尚未宣布

●新竹市：計畫與各大知名百貨賣場合作，推動最超值的系列消費活動，還將舉辦抽獎刺激在地消費，最大獎將獲1輛汽車

●苗栗縣：尚未宣布

●台中市：籌備中

●南投縣：著手研擬加碼優惠

●彰化縣：彰化縣議會國民黨團提案，建議縣府透過行政程序，要求中央全民普發現金一萬元

●雲林縣：雲林縣議會要求中央普發防疫紓困現金一萬元

●嘉義縣：目前正在研擬相關方案及補助鼓勵在地消費

●嘉義市：嘉義市議會通過臨時動議建請中央普發一萬元消費券

●台南市：待行政院公布確定方案，市府也會盡快公布相關辦法

●高雄市：宣布加碼一千元高雄券，讓五倍券加上高雄券後「五倍變六倍」，細節仍在規劃中

●屏東縣：五倍券在屏東消費，帶回的是「5+1好」，好山、好水、好吃、好買、好商品，加碼好心情，目前更規劃「獎勵」的秘密武器，讓五倍券在屏東一定好好用

●台東縣：尚未宣布

●花蓮縣：尚未宣布

●宜蘭縣：會提案請縣府要求中央普發一萬元現金

●澎湖縣：普發縣民1000元振興消費禮金

●金門縣：縣民普發5000元紓困金，視疫情狀況再發3000元振興券，但相關細節還在討論中

●連江縣：尚未宣布