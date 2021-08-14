「求他救了嗎？」事件源於秦皇島一個見義勇為救溺行動。網路訊息都是假的。（鳳凰網／看看新聞）

「求他救了嗎？」事件源於秦皇島一個見義勇為救溺行動。網路訊息都是假的。（鳳凰網／看看新聞）

大陸《法治日報》14日評論指出，最近，一起因救人事件引發的反轉輿情成為社會熱點：17歲男生韓興博救出陷入海溝3名女孩後遇難。網上卻傳來所謂「被救女孩」回應：「求他救了嗎？」引發網民憤怒鞭撻。然而，無論是她的「冷血回應」，還是後來她「哥哥」的「誠懇致歉」都是「李鬼」所為。事實上，3位女孩事發後都主動感謝韓興博家人，並在告別式下跪致意。網路不是法外之地，法律決不允許無底線的網路行銷。

《法治日報》指出，本是一場感人至深的義舉故事，卻被一些追逐流量的人，遙相呼應地編排成了荒唐無比的鬧劇。對於這些人來說，真假或許不重要，博取關注、吸引粉絲、獲取流量、行銷帳號才是唯一目的，至於是否會引發網路暴力，是否會侵犯他人合法權益，是否會破壞正常的網路秩序，這些他們毫不在乎。

據悉，假冒當事人哥哥的男子帳號已被封禁，警方也已介入。對於這些人來說，這一「搬起石頭砸自己腳」的結果，完全是咎由自取。

從具體事件說開，不難發現，每次公共事件發生後，總有那麼一小撮人像是豺狼嗅到了獵物，不顧一切、逾越底線地進行借勢吸粉行銷，享受熱點事件帶來的流量紅利，他們或冒充當事人身分發聲混淆視聽，或造謠編排劇情中傷他人，無所不用其極。由此掀起的網路暴力輕則讓當事人寢食難安，重則引發更為嚴重的後果。

評論強調，網路不是法外之地，法律決不允許無底線的網路行銷。

在一個人人都有麥克風的時代，無論傳播什麼內容、行銷什麼東西，恪守法紀是本分，也是底線要求。一方面要對造謠牟利的人依法追責，並震懾那些蠢蠢欲動者，告誡他們別為了流量就去吃「人血饅頭」；另一方面，要加強網路素養宣傳教育，提醒網民在面對挑戰常識常理的社會事件時，謹慎行使新媒介賦予的能力，讓子彈多飛一會兒，避免被各類虛假資訊帶偏。