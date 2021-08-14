Delta肆虐全球，不少國家的確診數字再度升高，也有民眾好奇，曾經感染過新冠肺炎，到底還要不要打疫苗？對此，胸腔科醫師蘇一峰引述美國疾病管制與預防中心最新研究說，一般人要打疫苗，感染過新冠肺炎的人也要打。研究結果顯示，確診後打一劑疫苗，可減少近4成二度感染的機會、打完兩劑者則可減少4成的感染機會。

胸腔科醫師蘇一峰昨天在臉書分享，美國疾病管制與預防中心（CDC）在8月13日公布的最新研究指出，曾經感染過新冠肺炎的患者，仍舊需要施打疫苗，而且打完兩劑疫苗的保護效果更好，可以阻止6成的再次感染！

蘇一峰表示，該研究找來美國肯塔基州曾確診新冠肺炎的病人，將這些人區分為三個組別，分別是「感染後不打疫苗組」、「感染後打一劑疫苗組」以及「感染後打兩劑疫苗組」，而研究參與者打的都是mRNA疫苗。

蘇一峰透露，研究結果發現，感染新冠肺炎後，與不打疫苗的人相比，感染後打兩劑疫苗者可以減少60％再次感染的機會；感染後只打一劑疫苗的人，則能減少36％的感染機會。因此美CDC根據這則研究結果，建議層染疫者應接種兩劑疫苗。

對此，有網友留言表示，疫苗庫存量充足的國家，打兩劑當然不是問題，但在疫苗嚴重不足的地方，曾經感染過病毒的人，應該只打一劑也還可以？

根據疾管署官網公告的新冠肺炎疫苗指引中提到，無論過去是否感染過新冠肺炎，也不管是有症狀還是無症狀者，都應該要接種疫苗。不過，曾經確診個案，建議在發病日起至少間隔6個月，並符合終止隔離、治療標準後再打疫苗。