今天是農曆七月初七，是傳統的七夕情人節，不少準新人希望能在這個寓意美好的日子辦理結婚登記。雖然恰逢週六，又受疫情影響，但天津市、廣東省汕頭市、陝西省西安市、四川省成都市等多地婚姻登記機關表示會「為愛加班」。

《中國青年報》報導，天津市政府表示，全市所有婚姻登記機關在8月14日加班半天(8時30分至11時30分)，為群眾辦理結婚登記；廣東省汕頭市各婚姻登記機關會在上午提供婚姻登記服務；陝西省西安市民政局表示，在切實做好疫情防控的前提下，七夕節有婚姻登記需求的當事人，可提前通過網上預約的方式，向西安市各婚姻登記機關預約辦理婚姻登記。

成都市民政局也指出，各婚姻登記處會「為愛加班」。由於今年6月起，四川省實施內地居民結婚登記和離婚登記「跨省通辦」試點。因此，準新人中只要一方是持有成都市居住證(或有成都戶籍)的內地居民，便可以在成都領證。

浙江省杭州市決定開放部分婚姻登記窗口辦理業務。分別是：上城區婚姻登記、西湖區婚姻登記、蕭山區婚姻登記、餘杭區婚姻登記、臨平區婚姻登記、錢塘區婚姻登記、富陽區婚姻登記、臨安區婚姻登記、桐廬縣婚姻登記，以及建德市婚姻登記。金華市永康、磐安兩地也會正常辦理婚姻預約登記業務，除特殊人群和老年人外，當事人需提前進行網上預約。

此外，山東省青島市各婚姻登記機關已開展了週六日輪班值班工作(每週六、日上午8時30分至12時)。根據安排，8月14日上午值班的有市南區、嶗山區、即墨區、黃島區、萊西市婚姻登記機關，準新人們可登錄「愛山東」APP提前進行預約。

今年上半年，全大陸結婚登記人數為416.6萬對，與2020年同期數據相比，增加28.7萬對。由於疫情還未結束，各地婚姻登記處提醒大家，在登記結婚的同時需注意疫情防範。

杭州市民政局指出，為減少人員聚集、滯留，已預約的新人，當事人需按預約的時段到婚姻登記處登記，辦理登記結束後請及時離開登記處。

西安市民政局提醒，請前往辦理婚姻登記的當事人做好個人防護，佩戴好口罩，配合婚姻登記機關做好掃碼登記工作。

汕頭市民政局明確，七夕當天實行網上預約、分時段登記制度，當事人需至少提前1天通過線上預約結婚登記業務。

金華市民政局相關負責人在接受媒體採訪時表示，各地婚姻登記窗口嚴格實行「體溫檢測、健康觀察、行跡管控」等防控措施，全程需佩戴口罩，服從現場工作人員安排。