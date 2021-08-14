基隆市政府特別與6家在地商家推出「基隆暑星星」活動，只要到「綠竹園山薯農場」參加挖竹筍體驗活動可抽紅包，更有機會獲得100％現金回饋。（摘自綠竹園山薯農場 - 竹緣農場臉書／張穎齊基隆傳真）

炎炎夏日，疫情降為二級警戒，許多景點餐飲陸續解封，基隆市政府特別與6家在地商家推出「基隆暑星星」活動，包括199.9Days Cafe、巴基斯坦廚房、找到幸福咖啡店、阿里棒棒、綠竹園山薯農場、安樓咖啡都有折價、送好康等優惠，直到31日止，歡迎民眾來逛基隆。

基市府觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，市府在遵守防疫規範下，積極輔導在地店家導入電子票證服務，搶先串連49間基隆在地業者，推出「海派浪漫 基隆GO Shopping」QRcode抵用券限時、限量優惠活動，7月27日首波2000套開賣、8月4日再加碼2000套，全都被秒殺，為延續基隆觀光熱潮，再祭出「暑星星」活動。

曾姿雯表示，到「199.9Days Cafe」消費滿300元即贈10元抵用券，外帶可享5折起優惠；「真愛咖喱—巴基斯坦廚房」消費滿500元即贈送瑪莎拉冰奶茶1罐；「找到幸福咖啡店」推出透抽煎餅外帶加送1杯冰美式咖啡；「阿里棒棒」消費滿300元即贈送海味香腸1條。

只要到「綠竹園山薯農場」參加挖竹筍體驗活動可抽紅包，更有機會獲得100％現金回饋；「安樓咖啡ENZO Café」消費時出示疫苗接種後14天證明，並購買飲料加甜點，即可現折30元。以上共6間店家都祭出回饋，優惠至31日止，邀請民眾夏季來到基隆旅遊賞星。

曾姿雯也提到，14日適逢七夕情人節，是賞星的好時機，市府也推出3條漫步輕旅行路線，除逛景點，也可在特色咖啡廳享受美好時光，不論老夫老妻、熱戀中的情侶或是曖昧中的對象，都能在浪漫的星空及夜景下，感情持續升溫。

觀銷處推出的路線一：喜歡輕旅漫遊，可從台版威尼斯、網美打卡聖地「正濱漁港彩虹屋」啟程，隨意造訪「找到幸福咖啡店」、「海那邊」、「閑閑」等周邊店家享受悠閒時光，再參觀猶如電影拍攝場景的「阿根納造船廠」；想感受徐徐海風的民眾，可以沿著海岸線繼續前行，造訪看海秘境「基隆燈塔」，再到「外木山海濱風景區」看夕陽，最後前往「大武崙砲台」觀星。

路線二：喜歡火車自在輕旅行的旅客，不妨搭乘深澳線，來到八斗子車站感受依山傍海、海天一線的無敵海景，當然也千萬不可錯過來自「八斗子漁港」新鮮直送的海鮮饗宴，大飽口福後前往知識科學補給站「海洋科技博物館」走走，再到最美打卡景點「潮境公園」，與哈利波特飛天魔法掃帚合影觀夕，並可以在忘憂谷漫步觀星。

路線三：若是基隆深度玩家，喜歡探訪秘境景點，台灣龍珠「基隆嶼」登島遊程千萬別錯過，及全台唯一世界級秘境的「和平島公園」，欣賞奇岩怪石、無邊際海景，同時能夠在天然泳池戲遊。回到基隆市區，可前往老宅特色咖啡廳「安樓咖啡」休憩享用下午茶，也可以到最道地的「基隆廟口夜市」，享用在地各式各樣美味小吃，最後在市區海洋廣場或東岸商場空中跑道數星星，作為基隆小旅行的收尾。