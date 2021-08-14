衛福部部長陳時中因稱「3+11」並非破口，引發外界批評。國民黨立委鄭正鈐指出，陳背後的靠山其實就是行政院院長蘇貞昌，像監察院要針對5月本土疫情爆發調查陳與相關決策過程，蘇不但為陳抱屈，更表示陳防疫辛苦不該被苛責，儼然扮演陳的「圍事」的角色。對此，鄭痛批蘇、陳二人充分展現了「推諉與睜眼說瞎話」8個字。

鄭正鈐13日在臉書發文表示，陳時中不只「3+11」事件惹議，今年5月中本土疫情爆發時，外界將矛頭指向蔡政府將機組員隔離改為「3+11」天，陳時中的「第一推」，就是把「3+11」的會議主持人，推給指揮中心副指揮官陳宗彥；在媒體輿論下，陳時中不得不出面稱「會負責」，但也展開「第二推」，推說「沒有會議記錄」。

不僅如此，鄭正鈐進一步表示，即便陳時中自己證實，新北市某獅子會、宜蘭羅東遊藝場，與華航諾富特飯店的病例，病毒基因定序完全相同，結果陳時中所謂的「負責」，還是搬出「第三推」，把病毒的破口推給「群聚事件」，不是「3+11」的錯。

鄭正鈐指出，陳時中敢如此老神在在的甩鍋卸責，因蘇貞昌不但是他背後的靠山，還扮演「圍事」的角色。例如針對5月疫情爆發，監察院要調查陳時中，而且列出3+11決策過程、疫苗整備與採購政策等調查方向時，蘇不但為陳抱屈，還說防疫這麼辛苦，此時還要回頭苛責他，很不厚道也不公平。蘇眼中沒有因疫情枉死的國人，反而想方設法的為陳圍事，意欲向監察院下指導棋，充分顯見「推諉與睜眼說瞎話」的本質。