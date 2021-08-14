大陸河北保定一名年輕貌美人妻，因為被丈夫懷疑外遇，慘遭剃光頭後，光頭照被PO上網，還逼在鏡頭前坦承出軌，影片與聊天截圖在網上熱傳。當地警方得知，11日已將女子的丈夫行政拘留。

這起人妻遭丈夫暴力威嚇情事，發生在8日晚間，據《極目新聞》報導，姓韓的受害人表示，因為丈夫對對她男人聊天極為敏感，事發當晚她對一名有生意往來的男子，發了一則簡訊「我老公要看手機，不要再發消息」，沒想到丈夫一口咬定她出軌，然後就被剃光頭頂上的頭髮。

人妻遭夫逼認出軌對話在網路瘋傳。（圖／翻攝自極目新聞）

照片中可見，韓女因為遭強迫剃髮，頭上多處有血跡，還被馮姓丈夫拍下畫面，並寫下「我是nina韓某某！今天被老公發現我和天津中檢方某每天曖昧！出軌都是我的錯」，發布到多個群組與朋友圈。

不料此事引發警方關切，韓女才委屈說出實情，表示自己並未出軌，是被丈夫逼迫，如果不說自己出軌行，就會遭到家暴「我現在身上還有很多傷，已聯繫律師，報警處理」。

保定市公安局高新區分局初步調查，馮男與韓女為夫妻， 8月8日晚上11時許，馮男對韓女毆打、剃光頭髮，隨後又拍攝照片發布到網上，警方已將馮男依法行政拘留，全案正在作進一步調查。