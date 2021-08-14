大山輪預估明天即可抽除46.5公秉殘油，並盡快脫離恢復碼頭正常作業。（交通部航港局提供）

國籍貨輪「大山」於7／31靠泊烏坵北風碼頭時遭遇湧浪及強風，船錨擺盪在船艏左舷撞出長、寬各約50公分的破洞，雖然尚無沉沒之虞，但交通部航港局中部航務中心仍成立海難緊急應變中心，金門環保局與港務處也派員進駐，預估明天即可抽除46.5公秉殘油，並盡快脫離恢復碼頭正常作業。

中航中心說明，因離島油汙防治物資及專業人力雙重缺乏，須自台灣本島動員船舶支援，加上8／4起受盧碧颱風外圍環流影響，在海象持續不佳情況下，相關執行作業受阻，所幸岸巡烏坵安檢所協助監控難船及海面動態，在颱風遠離後現場勘查，並無油汙外漏情形。

金門縣環保局要求船東盡快於海象天候許可、人員安全無虞下立即執行，避免碰撞礁石導致漏油汙染海域。在各方努力下，自8／12起開始實施殘油移除作業，預定15日以前完成。

中航中心表示，後續將要求船東依〈海洋汙染防治法〉規定，在殘油移除及船體移除過程中做好2次汙染預防措施，並在作業完成後督促船東儘速提出船體、貨物移除或解體計畫作業期程，早日恢復碼頭正常作業，避免持續影響離島物資補給及海洋生態環境維護。