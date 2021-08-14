家住桃園的22歲葉姓富少，上周才因在台南飆駛要價200萬元的黃色福特野馬跑車，並在社群Instagram上限時動態嗆要殺陳時中，而躍上新聞版面。豈料，葉男今（14日）上午再發動態，稱自己撞上女騎士，還曬出了野馬被撞爛的畫面。

據悉，葉男短時間內因舉止高調，屢屢躍上媒體版面，先是於本月7日於限時動態發文嗆，「陳時鐘，你是我會開最多槍的人」、「不會讓你直接死，放血放到死」，台中市刑大獲報，將案件移轉給桃園市大園警方偵辦，葉男稱不滿陳時中「貪汙」才發文，全案依恐嚇罪嫌移送法辦。此外，葉男於本月8日在台南市區駕駛野馬3度逆向蛇行，遭到台南警依道交條例開罰外，另依涉嫌公共危險罪送辦。

而葉男今日上午6時許在個人Instagram連發多篇動態，稱自己從台北市南港區一路馳騁至苗栗縣，時速200公里，只花了36分鐘，但在上午時與一名女騎士發生擦撞，女騎士當場無呼吸心跳，葉男則發文寫下，「我的車完全報銷了。」

葉男持續更新動態，分享自己出了大車禍，但僅有手部擦挫傷，稱在車禍當下他立刻跑至已無呼吸心跳的女騎士身旁，替其實施心肺復甦術，順利讓其恢復心跳，更寫下，「我的速度跟她的速度，剛剛好就是100%死角，連我都反應不了。」

警方指出，此起車禍發生於14日上午6時許，葉男駕駛汽車與女機車騎士於台一己線對撞，雙方均無酒駕，女騎士傷重命危，目前仍在醫院急救中，葉男則受輕傷於警局做筆錄，詳細事故原因仍待進一步調查。