五倍券直接領，民眾不用再繳交1000元，台南市長黃偉哲今日上午說，行政院非常的能夠接地氣，而且政策符合民眾的需要。
黃偉哲說，這件事立委也都有在建言，總統跟蘇貞昌院長會面的時候，相信總統也有一些評估，相信這是集體決策共同評估的結果，由蘇院長的團隊做最後的拍板，這點我們是非常非常感謝他們。
原本台南市府考慮在財政許可，幫助市民繳納1000元。黃偉哲說，「原先的想法是說，既然中央願意幫我們出一半的錢了，所以在市庫可以負擔的範圍內，市府出另外一半的錢」。
黃偉哲解釋，若台南市政府幫90萬人出1000元，那就是9億元，這部分市府勉勉強強可以湊得出來，但是因為最後中央他有一些決定，相信是經過詳細的評估，非常感謝中央的決定。
至於屏東、高雄決定加碼1000元，黃偉哲表示，會再仔細評估，然後提出可以加碼的項目，全國各地的縣市大家都在做加碼，台南市也會端出菜單來，營造一個比較好的振興環境，讓大家都願意來台南消費。
媒體詢問，加碼1000元對市庫是否造成很大的負擔？黃偉哲說，如果台南市185萬市民，那就是18億5000萬元，會衡量市府財務狀況，做適合台南方式。
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