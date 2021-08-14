35歲香港男神陳偉霆過去認戀Angelababy、「阿Sa」蔡卓妍，去年網上傳出有人指在陳偉霆家看到大陸超模劉雯，但被否認。今(14日)陸媒放出陳偉霆的真命天女其實是另一位超模何穗的鐵證，兩人被拍到多次搭車同回愛巢，疑似正在熱戀同居，但當事人暫無回應。

一線小生陳偉霆2016年演出《老九門》一炮而紅，連小S過去上謝霆鋒節目《鋒味》都自曝超喜歡陳偉霆，而出道15年的他感情備受關注，2005年他因參與兒童節目與Angelababy相識相戀，2010年宣告分手，不久陳偉霆又因拍攝電影《美麗密令》和阿Sa一吻定情，戀情維持了5年，後來他與巴西辣模Bruna傳出緋聞，還被港媒報導疑和迪麗熱巴交往一年，因擔心影響事業不公開，但陳偉霆並未承認。

大陸媒體直擊陳偉霆與何穗疑似同居。（圖／翻攝自會火微博）

去年傳出裝修工人直擊劉雯出現在陳偉霆家，引來女方工作人員澄清是假消息，據大陸八卦媒體《攝影劉大槌》報導，陳偉霆新戀情終於曝光，但女友並非劉雯而是另一名大陸超模何穗，媒體直擊陳偉霆健身後搭車去接何穗，兩人一同回到愛巢，3天後司機將陳偉霆送到高鐵站，隨後開回陳偉霆家接何穗到健身房，過兩天陳偉霆回家，司機接他去做核酸檢測後送他回家，接著何穗上車，搭著同位司機的車出門辦事，小倆口疑似正在同居。

31歲的何穗擁有178公分的高挑長腿身材與精緻臉蛋，2015年她在微博曬出結婚證，但把男方照片蓋住，網友驚訝送上祝福，也有人質疑她是為了電影《何以笙簫默》宣傳，何穗當時回應：「比珍珠還真」，然而她不久後便刪文，受訪時澄清目前單身，如今又傳秘戀陳偉霆，網友紛紛表示：「何穗不是已婚？」、「陳偉霆帶去見媽媽的巴西女模特前女友也有1米8，他果然就是喜歡這種類型」、「兩個都喜歡，就是覺得這兩人在一起……怪怪的」、「wow好像還不錯」。