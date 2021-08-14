前國民黨主席朱立倫今（14日）上午參加「宗教界護國和瘟暨新冠疫情與0402太魯閣號事件往生者超薦祈福大會」。（朱立倫辦公室提供）

前國民黨主席朱立倫今（14日）上午參加「宗教界護國和瘟暨新冠疫情與0402太魯閣號事件往生者超薦祈福大會」。（朱立倫辦公室提供）

新冠肺炎疫情衝擊各產業，行政院五倍券政策急轉彎，民眾免付1000元可免費領，對此，前國民黨主席朱立倫表示，如今行政院終於做出「第一個小步」，他還是認為不要再發振興券，直接發5000元現金是最方便的。

前國民黨主席朱立倫今（14日）上午參加「宗教界護國和瘟暨新冠疫情與0402太魯閣號事件往生者超薦祈福大會」，媒體持續關注行政院五倍券政策。

朱立倫表示，國民黨此次非常團結一致代表民意，不要再付1000元直接發5000元，如今行政院終於做出「第一個小步」，就是直接發5000元振興券，這是第一步順應民意。

朱立倫也呼籲，民進黨立委們不要再違逆民意，自己已經一一點名，他們應該也承受到民眾的壓力，如果再違逆民意、不願意直接發現金，一定會影響民眾對民進黨的觀感。

朱立倫批評，花這20多億元的印刷費，難道是印刷廠商的成本比民眾的血汗錢更重要，再者，經濟學家和自己也都算過，去年三倍券經濟成長率不到0.01％，根本不可能會有乘數效果，而且還會有替代比率，約4成至5成，此次的五倍券也只會有這樣的成果。