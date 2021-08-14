受到西南氣流、熱帶性低氣壓外圍環流影響，多縣市降下豪大雨，造成農業嚴重損失，農委會已公告，彰化以南農產業全部品項為辦理農業天然災害現金救助及低利貸款的地區與品項，但卻傳出有農民以空地、採收完畢的農田申請救助，農委會表示，農民申請救助應達損失率20％以上才可領取現金救助，如有虛報除不予救助外，於下次發生災害時亦不予救助。

據農委會統計，截至今天上午11時為止，農業產物及民間設施估計損失計5億6089萬元，其中農產損失達金額4億4307萬元，農作物被害面積8472公頃，受損作物主要為木瓜，損失金額9223萬元。

農委會表示，因應中南部遭受嚴重災損，主動公告各地農損救助品項及免勘查程序，就免勘查損失率20％以上品項，得於救助系統內比對過去歷史資料，包括產銷履歷、過去5年農業天然災害救助、及過去3年對地綠色環境給付計畫等有案者，其客觀條件可認定有耕作事實者，即予認定給予救助。若不具歷史資料者，仍應勘查認定耕作事實，此次簡化作業並採抽樣20％以上辦理認定，若是未列入免現勘損失率20％之品項，仍應依既有農業天然災害救助作業程序辦理實地勘查。

農委會提及，近日有農民誤以為只要有申請就可以免勘查直接領救助金，甚至於還有公所反映，有農民拿空地或已採收完畢土地來申請。農委會呼籲，所有申請救助案件救助品項損失率均應達20％以上才可領取現金救助，如有虛報除不予救助外，於下次發生災害時亦不予救助。

農委會輔導處副處長陳怡任表示，為加速現金救助，農委會將於下周一預撥金額至地方政府，也請公所可以分批作業，加速程序進行，目標在2周內即可發給現金救助。