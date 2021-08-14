台北市長柯文哲今天針對媒體詢問中央5倍券政策大轉彎時表示，中央想好再轉彎，不要自己內部都亂掉了，最後要轉彎不知道轉到哪裡去了。

柯文哲說，中央發5倍券，如果是以紓困為目的，現金最有效，若是以振興為目的，就要明確設定時間和項目，問題是一開始中央就沒有想好，現在又轉彎，實在搞不懂。

柯文哲指出，行政院根本沒對發5000元設定好是紓困還是振興目的，如果是為了紓困，發現金最有效，如果是為了振興，應該設定好使用期間及範圍，一開始就應該想好，想好才能轉彎，現在突然說要普發5000元，根本是「亂掉了」。

柯文哲表示，一開始中低收入戶的1000元換5000元由中央付，意思是一般戶拿4000元，中低收入戶拿5000元，現在中央全部發5000元，中低收入戶就會想說本來多拿1000元，現在變成少拿1000元。

做甚麼事情，內部一定要有正、反意見的討論，像北市府決定一件事情或政策時，都會有紅、藍軍對抗，正、反意見討論出最終結果再來定案，否則會亂掉。