導師李建是大陸當代創作男歌手。（中天綜合台提供）

李榮浩已擔任過3次導師。（中天綜合台提供）

導師李春宇在音樂界、時尚界都站穩一席之地。（中天綜合台提供）

學員高睿在舞台充分展現自己，贏得觀眾喜愛。（中天綜合台提供）

大陸歌手趙紫驊也來參賽。（中天綜合台提供）

大陸樂團「斑馬森林」主唱李家豪歌聲動人。（中天綜合台提供）

由重量級導師李健、謝霆鋒、李榮浩、李宇春領軍的選秀節目《2020中國好聲音》於15日起每周日晚8點在中天綜合台重磅播出。除了學員之間血淋淋的「搶位之戰」外，導師們的壓力也不小，謝霆鋒靠心思縝密的戰略搶學員，讓曾獲冠軍導師的李建都措手不及。

《中國好聲音》自2012年開播至今，挖掘眾多歌手，像是在《歌手當打之年》爆發力十足的袁婭維，及堅強實力的周深等，都是從《中國好聲音》出道，周深也提到這段經歷對他來說很重要：「我第一次在那麼多人面前唱歌，如果沒有《中國好聲音》的話，我覺得好像無論怎麼樣，都沒有辦法去猜想或嘗試一下，自己有沒有可能成為歌手。」

《2020中國好聲音》擔任過3次導師的李榮浩誇讚：「把一件事情做好很不容易，堅持10年都做到最好就更不容易了。」在賽制上有著前所未有的轉變，除了延續最具辨識度的「不見其人先聞其聲」轉椅盲選外，還增加了「原創賽道」，導師戰隊席位數則減至5人，這也讓導師選人的門檻大幅提高，更間接促成了實力學員之間血淋淋的「搶位之戰」，因此《2020中國好聲音》可說是《中國好聲音》歷代以來最為殘酷的一季。

隨著「搶位」場面大升級，參賽學員都備感壓力，學員中像是斑馬森林樂團、趙紫驊、高睿，為了爭奪導師戰隊的最後席位，直接一連5場較勁，這堪稱「8點檔」的激烈戰況，讓導師李健直呼彷彿看了一場叫《步步驚心》的大戲。

而導師的壓力也不小，總是戰戰競競地下指導棋，就怕一個失誤失去了學員，其中擔任導師的謝霆鋒心思很縝密，靠著幾次交手就摸透其他導師戰隊的排兵佈陣，不僅榮獲「最強戰隊」封號，連曾獲得冠軍導師的李健也都措手不及：「在你身上好像看見梁朝偉的影子了，還以為你在演諜戰片。」

謝霆鋒對學員也都很疼惜，不僅親自帶領學員參與街頭演唱磨練抗壓性，為了不讓有實力的學員高睿被殘酷賽制埋沒，直接向其他導師行90度鞠躬：「我懇求你們，剛剛看完她這個演出，我很希望三位可以出手。」

李健被他的誠摯感動便出手相救，雖然李健與謝霆鋒時常在節目中有激烈交戰，兩人也因《中國好聲音》建立了深厚的友誼，李健更自曝每次去香港都是住在謝霆鋒家，還補充：「我曾經送他過一條項鍊，不能虧著！」《2020中國好聲音》15日起每周日晚8點在中天綜合台播出。