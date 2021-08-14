大陸男星張哲瀚主演大陸武俠劇《山河令》周子舒一角爆紅，未料在人氣竄升之際，卻被起底過去赴日時的舊照，先是政治立場遭到質疑，接著又被起底做出「捏乳」等不雅動作之外，還整個人坐在墓碑上，不得體的舉止引起大陸網友謾罵。

張哲瀚近來被翻出過往去日本旅行的舊照，包括到知名景點靖國神社賞櫻、乃木神社參加婚禮的照片，還有和已故前印尼總統蘇卡諾遺孀黛薇夫人合照，因此被大陸網友質疑「親日」，眼見引發軒然大波，趕緊發文致歉：「為曾經無知的自己而羞愧」，不過大部分網友對張哲瀚的道歉並不買單，認為他根本是明知故犯，甚至要他滾出大陸。

張哲瀚參訪日本神社遭大陸網友出征。（圖／微博）

未料一波未平一波又起，張哲瀚又遭起底與友人站在人魚雕像前的照片，只見兩人對著雕像做出「捏乳」的不雅動作，此外，還被揪出參訪古代著名歌妓蘇小小墓園時，竟整個人坐在墓碑上拍照，諸多不雅舉動遭批不敬，再度引發網友留言出征。

張哲瀚多張舉止不雅舊照瘋傳，導致形象大跌。（圖／微博）

張哲瀚因為舊照頻遭起底，導致政治立場遭到質疑，至少28個代言品牌立刻宣布解約，緊急與他做出切割，參與演出的電影也宣布就此停止合作，就連上過的綜藝節目也全數遭到下架，演藝事業一夕之間跌落谷底，沒想到曾和張哲瀚合作過的演藝圈人士，竟紛紛跳出來爆料他走紅後的各種耍大牌行徑，讓他已經跌落谷底的演藝事業無疑是雪上加霜。