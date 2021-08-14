衛福部部長陳時中12日表示，沒有所謂的「3+11」破口，因「3+11」的政策並沒有影響到社區，只是華航機組員與諾富特飯店的群聚事件，此說法引起各界撻伐。被視為「3+11」源頭的民進黨立委范雲今日（13）表示，陳一定有他的證據才會這樣說，現在最重要的是大家一起繼續團結防疫。

針對陳時中「3+11不是破口」的說法，范雲今日上午出席出席婦女救援基金會「超越時空的傷痛不被遺忘的真相」活動，會後接受記者聯訪時表示，陳一定有他的證據才會這樣說，並強調現在最重要的就是大家一起繼續團結防疫。

至於國民黨在立法院上個會期，進行紓困4.0預算案審議時提出主決議，要求釐清「3+11」決策過程，范雲本人卻投下反對票一事，范則回應，民進黨團之前已有說明過此事，後來立法院各黨團都連署支持成立「3+11」調查小組，這個小組目前還沒找過她，但她很樂意協助調查。

此外，范雲出席活動時提及，現在許多國家也有紀念慰安婦活動，加州教育局也把慰安婦議題放進其課綱中，要求加州中學生應了解「慰安婦與美國奴隷、大屠殺等一樣是歷史的一部分」，重申慰安婦議題需要被記憶。