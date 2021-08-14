受疫情影響，今年度全國中小學科學展覽改為線上評審。(科教館提供／李侑珊台北傳真)

受疫情影響，全國中小學科學展覽首度改為線上舉行，最後由台北市及新竹市獲得縣市團體獎冠軍，學校團體國小、國中與高中組獎項，則分別由台北市私立復興實驗高級中學附設國小、高雄市立明華國民中學、台中女中各獲第1名佳績。

台灣科學教育館表示，今年全國各級學校參賽作品達1萬2067件，最後進入全國展覽會的作品401件，由105位評審委員評審，總計頒發獎項數量為第1名27件、第2名27件、第3名60件、佳作81件，團體合作獎及（鄉土）教材獎、探究精神獎共計81件。

台灣科學教育館提到，特別獎部分則包含「TDK獎」、「崇友創新研究獎」、「台灣康寧創新獎」、「博通大師國際獎」、「微軟少年英雄獎」、「大成獎」、「聯發科技創造無限可能獎」以及今年首度設立的「台灣昆蟲學會特別獎」。

在得獎作品方面，像是獲得國中組生活與應用科學科大會獎第一名的高雄市立明華國中，團隊成員為國二的蘇暘程、李珦琳、李函庭，其作品《無毒有『單』~探討單寧酸作為生物農藥的可行性》源於希望追求更健康、安全的飲食，以存在於許多植物體內的物質單寧酸，對蚜蟲進行實驗測試，並分析單寧酸做為生物農藥的可行性。

農業與食品學科高級中等學校組第一名的作品《米苔目螺旋擠壓新製程》由國立民雄農工的廖家琪、黃郁棻、蔡易倫同學從眾多的高中生中脫穎而出，並獲得特別獎大成獎的特優獎。團隊改裝打造手動絞肉機，設計出螺旋擠壓的機器來製作米苔目，可改善現有製程的缺點，並添加不同食品原料，製成多種口味、粗細、長短的米苔目，有望推廣至年輕族群。

本屆科展評審總召集人李文獻提到，今年評審期間因應疫情艱困，採兩階段審查，初審以書面審查推薦67％作品，再以視訊方式，連結作者與評審，進行報告及問答，視訊審查流程順暢未影響評審。今年整體作品水平與往年有所提升，作品的主題多元而豐富，學生多能由生活遭遇的問題出發。