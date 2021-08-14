虎尾生產的洋桔梗品質非常好，占了全台夏季用量的4成，冬天出口到日本的市占率更高達9成。（周麗蘭攝）

今天是農曆七夕，雲林縣府在斗六火車站布置以雲林縣生產的洋桔梗、蝴蝶蘭、文心蘭的花景打卡點，現場有大紅色的「LOVE」字，還有象徵心心相印的洋桔梗花圈，十分適合應景打卡。（周麗蘭攝）

斗六火車站長（左）也主動與縣長張麗善拍照打卡。（周麗蘭攝）

今天是農曆七夕，雲林縣府在斗六火車站布置以雲林縣生產的洋桔梗、蝴蝶蘭、文心蘭的花景打卡點，現場有大紅色的「LOVE」字，還有象徵心心相印的洋桔梗花圈，十分適合應景打卡，展期約1周。

花藝老師蘇怡如使用300株國蘭、500株蝴蝶蘭 、1500支文心蘭、3000朵洋桔梗在斗六火車站打造花景，主視覺2顆心型花圈另以3000朵紫色、粉色洋桔梗組成，洋溢浪漫氛圍，不少旅客驚豔拍照留念。

雲林縣府向農委會申請花卉振興計畫，與虎尾農會、縣內花農合作，採購洋桔梗、蝴蝶蘭、文心蘭，剛好碰上七夕情人節，縣長張麗善、副縣長謝淑亞今（14）日前往賞花。

張麗善表示，今年農民非常辛苦，上半年極度乾旱，下半年遇到水災，新冠肺炎對花農造成很大出口障礙，所以向申請花卉紓困計畫，洋桔梗的花語是永遠不變的愛，很適合情人節送花或在家裡布置。

雲林縣府布置的浪漫花景，除了斗六火車站外，北港文化中心、口湖61休息站也有，雲林縣政府大廳、虎尾雲林記憶cool也會緊接著布展。

虎尾洋桔梗產銷班長陳國明說，在斗六火車站布置的效果很好，送往迎來的人心情都好，桃園國際機場應該以台灣鮮花取代塑膠花，像新加坡樟宜機場一樣，帶來無形經濟效益。

虎尾鎮農會新科總幹事蔡武吉說，洋桔梗目前有漸漸取代玫瑰花的趨勢，是全台使用量最大花卉第4名，受歡迎的原因是一支有5、6朵花，花朵也比玫瑰大，目前白色花朵用量最大。

蔡武吉表示，虎尾生產的洋桔梗品質很好，占了全台夏季用量的4成，冬天出口到日本的市占率更高達9成，新冠肺炎疫情衝擊下很難出口，雲林縣府協助以電商平台銷售，目前穩定成長，未來會持續透過網路賣花。