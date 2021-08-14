台北市議員徐巧芯。(取自徐巧芯臉書)

行政院擬推出振興五倍券堅持不發現金，本身是「早餐店女兒」的台北市議員徐巧芯昨(13日)在政論節目中說，「我家裡以前開早餐店的，最了解這個事情」，振興要振興得準，要看現在最需要振興的產業是什麼，應該針對那些活不下去的小店家。

徐巧芯在節目《關鍵時刻》中透露，家裡以前開早餐店的，最了解這個事情，舉例一個漢堡蛋30元、一杯奶茶20元，一個消費者大概每次消費的金額大約50至100元，那麼一張面額200元的券不能找零，「我要怎麼做你的生意?不能做」。

徐巧芯說，民眾拿著振興券，很多人也覺得去超商寄杯咖啡很划算，可是當民眾寄杯了50杯、100杯的咖啡之後，你還會去早餐店喝奶茶嗎？因為消費行為就被替代。

徐巧芯強調，振興要振興得準，要看現在最需要振興的產業是什麼，我們需要振興的是那些大賣場嗎？是財團嗎？是那些有現金流祭出一大堆優惠的店家嗎？應該不是吧?應該針對那些活不下去的小店家。