日本名古屋市長河村隆之「咬金」事件遭到譴責之後，最後東奧組委會同意換發一面新的金牌給女壘選手後藤希友，終於平息這場風波。河村隆之當時還說：「我忘記自己的市長身分而做出極端不當的行為。」

其實這與身分無關，任何人都不該未經同意就去咬別人的東西，一般人做出這種事只怕會被打得很慘。東奧組委會聲明：「在國際奧會的支持下，後藤小姐的獎牌將會被換新。」

奧運選手習慣在奪牌後拍下咬獎牌的照片，這與其他運動員親吻獎盃、親吻冠軍腰帶的舉動相同。但稍微有點同理心就能理解，沒人會喜歡自己辛苦得來的金牌沾上一個陌生人的齒痕或口水。

前奧運擊劍銀牌的日本國手太田雄貴在推特說：「除了欠缺對運動員的尊重，他還欠缺防疫意識，這些獎牌在頒獎時都只由選手自己碰觸而已。」諷刺的是河村隆之「咬金」的鏡頭裡，他身後就是呼籲民眾保持社交距離、多洗手的防疫宣導看板。

後藤效力的壘球隊屬於豐田汽車，他們的總部豐田市就在名古屋旁邊，他們也公開譴責河村市長的不當行為，名古屋市府為此接到超過7000件市民投訴。