義學國中全國第一的生物作品，由冷昆叡(左一)與王維辰同學(右二)在陳又君老師(左二)與洪寛亮老師(右一)指導下合力完成。(新北市教育局提供)

安溪國中勇奪全國科展國中組學校團體獎第2名，為獲獎件數最多的學校。(新北市教育局提供)

第61屆全國中小學科學展覽會頒獎典禮，13日以線上直播辦理，新北市獲41個大會獎項，得獎件數全國最多，其中福和國中奪得物理科第一名，義學國中拿下生物科第一名，安溪國中勇奪國中組學校團體獎第2名等獎，是獲獎件數最多的學校。

福和國中「不離不棄的保麗龍箱-模擬高速行駛下小貨車後斗空氣流動的變化及應用」不僅榮獲物理科第一名，也奪得「聯發科技優等獎」獲獎同學劉詠豐、蔡文翔及韓佳策表示，當初在思考主題時，剛好看到一則新聞報導說小貨車在行駛時，保麗龍箱從後斗口掉出來，但他沒有如一般人所想的像後滾，竟然是彈回車上，覺得這個現象十分有趣，因此決定用這個有趣的主題來做研究。

3人最想感謝指導老師帶領他們，從做實驗毫無頭緒，再到國展比賽的合作無間，這過程中可以說是經歷了風風雨雨，解決了各式各樣的難題，從校內科展一路進軍全國科展，從中也學習到了合作的精神。

義學國中「『螺』中有因，『旋』中有序：探討洋紫荊果莢規律螺旋開裂之因」獲得生物科第一名，由冷昆叡與王維辰同學合力完成，他們表示，很多實驗都要重複做了又做，常常推翻自己的理論，從討論到製作的腦力激盪及問題解決，考驗恆毅力及耐挫力，能夠完成這件作品很有成就感，一切都值得了。

安溪國中則拿下學校團體獎第2名、地球科學科第2名、TDK文教基金會獎第2名及台灣康寧創新獎優等獎，是新北獲獎件數最多的學校。校長池旭臺表示，在科展的研究過程中，藉由探究與實作的歷程，能培養學生解決問題的能力，學生李彥均的媽媽也說過去一年，科展已成為孩子的重心與目標，即使遭遇挫折，也從未輕言放棄，身為家長看在眼裡，不得不為這群孩子的堅持與韌性感到折服、欣慰與驕傲。

新北教育局表示，新北從598件參賽作品中，選出51件代表新北市參加第61屆全國科展，與全國405件作品一較高下，受疫情影響，全國科展第一次以線上模式進行審查。