温貞菱、周厚安上炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒主持的《36題愛上你》宣傳新劇。（公視提供）

温貞菱、周厚安為宣傳史詩旗艦劇《斯卡羅》，兩人一同上炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒（Sandy）主持公視談話節目《36題愛上你》（《36題》）。温貞菱秀一段「眼睛分開轉動」特技，讓唐綺陽直說「那個眼睛是假的吧？」而周厚安劇中狂放造型則被大讚「像強尼戴普」。

《36題》播放温貞菱自拍影片，只見她一眼定住，另一眼還能自由轉動，引Sandy、炎亞綸頻說「好可怕！」、「上輩子是蜥蜴」；温貞菱自豪說「朋友看了都說是特效做的」，她在現場表演一次，讓唐綺陽看了驚呼「這是什麼特殊技藝！」。温貞菱還秀出「邊吊單槓，邊搖呼拉圈」的特殊才能影片，全甩「文青女神」的柔靜樣貌，還問說「這會很困難嗎？」，Sandy回她說「應該不會很困難，但是怕外界的眼光，所以（平常人）不會這樣做啦」，温貞菱忍不住大笑。

溫貞菱與周厚安主演的《斯卡羅》故事發生距今150多年前，五官立體的周厚安飾演曾到過臺灣的真實洋人「必麒麟」，劇裡個性冒險犯難；一張他留落腮鬍、頭髮被汗濡濕，著古裝又持槍的造型夠狂野，炎亞綸說「像電影《魔戒》裡的亞拉岡」，Sandy還補充「你不適合頭髮吹乾，真的！這樣超帥的」，唐綺陽也忍不住讚說「帥死了！像強尼戴普」。

《36題》節目上温貞菱提及《斯卡羅》選角有諸多巧合，而周厚安與必麒麟竟是同月同日生！周厚安說「我跟他剛好差150歲」，也認為當時的必麒麟賦語言天分「他會講5個中國方言」，覺得自己跟角色的相同處在「對語言跟對人都很感興趣」。

温貞菱分享自己在拍攝過程出現了不可思議的「即視感」，還說「我兩年前夢過這畫面，當時根本不記得，現在才想起來」，讓炎亞綸聽了嘖嘖稱奇說「這部戲真的有很多歷史因緣」。《斯卡羅》劇中出現5種語言，在拍攝時周厚安還是眾人的語言小老師，赴美國學戲劇的他能提供温貞菱、法比歐、黃健瑋等演員的英語建議。此外，才華洋溢的周厚安留美期間也學過燈光，還遺傳母親的藝術細胞，具繪畫天分。

周厚安身為「國民歌王」的兒子，歌也唱得不錯，節目上還被唐綺陽力拱，唱一小段父親周華健的招牌曲《花心》周厚安客氣地說「我音是準的」。但周厚安被問到會出唱片？他也說「應該不會，我滿篤定的」，認為「最根本的原因還是在『我沒有興趣』」，而非執意不想走爸爸的路，還形容自己「個性有點倔，不喜歡一個東西，就完全不會去理他」，讓炎亞綸皺眉問：「華健哥聽了會傷心吧？」周厚安則笑說「不會，我妹唱得比我好多了，她不唱歌，我爸才傷心」。

本周《36題愛上你》温貞菱、周厚安訪談是睽違近3個多月後，疫情降級下新錄製，將於明（8／15）晚9時於公視首播；YAHOO TV、中華電信MOD也將於晚間10時跟播上架。