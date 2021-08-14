通霄「心形公路」成為倩侶的「打卡」景點。（羅浚濱攝）

814七夕情人節，戀愛中的情侶除了燭光晚餐外，不少人在疫情降級後，外出尋訪浪漫的地點，在苗栗通霄的「心形公路」是熱門的「打卡」景點之一，雖然「谷哥」可以帶到現場附近，但不留意很容易就開過頭！

開車沿台61線從通霄連絡道出來，繼續往南接到台一線十字路口左轉新埔路，這條往山上的新埔產業道路，路口有往「嶺頂福德祠」的指示牌，行約150公尺叉路右轉，蜿蜒上山約1.5公里，不到5分鐘，「谷哥」會告訴你已到達目的地附近。

從桃園來的林姓情侶說，下車怎麼找也看不心形公路，一直開到土地公廟附近的觀景台也找不到，折返下山不時「按圖索驥」，邊看邊找才看到路邊左側被水泥塊擋住的小路。

簡單說，就是在台電「錢厝支40」電桿前， 跨過水泥塊往上走10幾公尺，在近半山腰有個已被踏出一小塊的空地，往下看就可見到道路呈「心形」，也可以往上走到山腰，不時有人舉起雙手比出愛心手勢在拍照，很多人見到後就在附近停車，完成心形公路的「打卡」。

在新埔產業道路山腰可俯瞰台灣海峽，天候如果良好，台61線通霄連絡道的落日美景，吸引民眾前來的「日落大道」，已被喻為全省最美公路，從新竹來的黃姓情侶說，導航原本要去日落大道，要結果被導到山上，意外拍到心形公路。

台61線通霄連絡道和新埔路新橋附近，因常有遊客直接停車賞景或拍照，不時可聽到通霄分局警車鳴笛廣播，「請把車子開離現場！」不少情侶在心形公路「打卡」後，都說要去「日落大道」拍照，留下最美回憶！