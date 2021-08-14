指揮中心宣布疫情降級，補習班也陸續開放，但傳出有補教業違法聘用非法外籍教師，沒有登記在「補習班資訊系統」的教職員名冊，未施打疫苗，恐成為防疫破口。教育部回應，如查到違規，最高開罰新台幣25萬元罰鍰，必要時甚至令其停招或廢照。

對於外師接種疫苗管理方面，教育部表示，應具有居留證及健保卡，均列入本次疫苗施打對象。

至於傳出補習班違法聘任外籍教師，教育部指出，依《補習及進修教育法》第9-13項規定，地方主管教育行政機關應處其負責人新台幣5萬元以上25萬元以下罰鍰，並得令其限期改善，如果屆期未改善，除了將按次處罰，必要時，並令其停止招生或廢止短期補習班立案。

教育部也提到，〈短期補習班設立及管理準則〉第11-1條規定，各直轄市、縣市主管教育行政機關為管理補習班業務，應於網站揭露補習班名稱、班舍地址、核定辦理類科、教職員工姓名及教學人員學經歷等資訊，補習班也有配合提供的義務。

教育部強調，如補習班違反前開規定，地方主管教育行政機關得依〈短期補習班設立及管理準則〉第35條及第36條規定裁處，包含得分別為糾正、限期整頓改善或停止招生之處分等。