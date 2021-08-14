新北市環保局於7月中旬接獲線報，林口區粉寮路2段巷弄內，一間車體工廠私設焚燒廢棄物專用的磚窯，利用夜間焚燒產生的廢棄物，經多次探訪及埋伏，13日晚間會同警方查獲正進行焚燒，全案由林口警分局依違反廢物清理法函送新北地檢署偵辦，環保局也已命業者將違規建造焚燒廢棄物磚窯拆除。

環保局表示，接獲線報後，便指派環境稽查重案組與林口分局林口派出所成立專案小組，不定時前往巡查埋伏，發現粉寮路2段巷弄內的車體工廠私設具有煙囪的磚窯，經探查內部確有堆置大量廢棄物及存有焚燒後的殘跡，並訪視附近民眾及觀察其作業頻率後，推測該工廠疑利用周五晚間完成每周作業後，因此13日晚間派員前往埋伏，果然發現該車體工廠正非法焚燒廢棄物。

該工廠保全被抓包坦承是他點火燒廢棄物，供稱是公司日班同事指示他每周五晚間焚燒，該名保全僅到任約1個月，即已進行3次廢棄物焚燒，焚燒物品包含改裝後的廢棄車體、廢棧板、廢漆桶及工廠廢棄物等。