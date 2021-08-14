廣州市昨開放18歲以上民眾可預約接種重組新冠病毒疫苗（CHO細胞），也就是一般說的3針疫苗，市衛健委指出，重組疫苗與不活化疫苗一樣，均具有較好的免疫原性和安全性，尚未接種的18歲及以上市民可放心選擇。

廣州市衛生健康委副主任陳斌昨日指出，截至周四(12日)，全廣州市累計接種新冠疫苗3001萬劑、1703萬人；已有1320萬人完成全程接種，覆蓋率70.7％。

陳斌表示，根據省疫苗分配計畫，從13日開始，市民即可在各區接種點預約接種重組新冠病毒疫苗（CHO細胞），也就是大家通常說的3針劑疫苗，重組疫苗與不活化疫苗一樣，均具有較好的免疫原性和安全性，尚未接種的18歲及以上市民可放心選擇。

陸媒引述醫學期刊稱，該疫苗安全性良好，97％接種者在注射3劑重組疫苗之後，可產生中和抗體，從過去重組蛋白疫苗的使用過程和前期實驗結果來看，重組蛋白疫苗不良反應率比較低，適合60歲及以上人群和部分病情穩定且控制良好的人群接種。但不適合18歲以下群組或孕婦等，亦不能與不活化疫苗混合接種。

3針劑的新冠病毒疫苗，也就是重組亞單位新冠病毒疫苗需要接種三劑，每劑間隔不得小於4周。

據中國疾控中心主任高福團隊的論文指出，重組疫苗對Delta變種病毒株很大程度上可保留中和作用。