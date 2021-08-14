受到西南氣流影響，高雄左營今晨也下起傾盆大雨，造成蓮潭路積水約20公分高，另文慈路與重愛路口也出現嚴重積水，左營警分局博愛四路派出所的巡邏員警，9時許看到慢車道有積水情況，下車查看發現排水孔內被落葉、樹枝堵塞，排水不及，2名員警便冒雨徒手伸入挖開樹枝、樹葉，經過10多分鐘疏通，積水就逐漸流暢。

中央氣象局今天上午針對台南市、高雄市、屏東縣發布大雨特報，高雄清晨6時起就下起大雨，一度造成左營區部分路段因強降雨宣洩不及淹水一片。有網友在臉書分享高雄左營蓮潭路淹水的畫面，只見道路因為大量積水看上去像條小河，停靠在路邊的車輛，半個輪胎都被水淹沒，讓民眾叫苦連天，高雄市水利局表示，淹水原因是瞬間強降雨造成，非水閘門沒開。

高雄今晨豪大雨造成多處路面積水。（圖／左營分局提供）

上午9時多，左營區文慈路與重愛路口，也被左營警分局博愛四路派出所的巡邏員警，發現慢車道有積水情況，員警下車查看後，擔心危及機車騎士行車安全，冒雨徒手伸入積水處，挖開樹枝、樹葉疏通排水孔，經過10多分鐘疏通，9時30分許恢復排水順暢，積水消退。

高雄市上午6時至10時大雨不斷，依高雄氣象站資料，左營、鼓山區24小時累積雨量達81.5毫米，瞬間傾盆大雨，造成積淹水災情，所幸都在不到半小時即全部退水。11時過後雨勢漸歇，