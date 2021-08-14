越南新冠肺炎疫情升溫，雖然去年曾一度成功遏阻病毒擴散，但今年4月因Delta變種株肆虐全境，導致病例急遽增加，其中越南的商業樞紐胡志明市平均每天就有241人染疫死亡，當地一名網友更在臉書上傳一段醫護人員從民宅抬出8具棺材的駭人影片。

綜合外媒報導，越南網友蘇玉和（Tô Ngọc Hòa，音譯 ）台灣時間今（14日）日凌晨時分，在臉書上傳一段80秒影片，畫面中可見，4名穿著藍色防護衣的醫護人員耗盡九牛二虎之力，將4具棺材接連抬上救護車。

據了解，事發地點為胡志明市下轄的守德市，當天上午就有一批醫護人員從一戶民宅陸續抬出4具棺材，中午左右又至同處，再度抬出4具棺材，這8具棺材皆來自同一家庭，死因都是罹患新冠肺炎而不幸身亡。

報導指出，胡志明市的疫情十分嚴峻，共有1000名外地醫護人員趕至當地馳援，其中光是退休醫師就有多達數百人，他們被迫放棄退休生活，堅守在守德市黎文越野戰醫院抗疫。

面對疫情持續惡化，導致胡志明市死亡率不斷攀升，總理范明政本月6日已簽署一份決議，宣示將在9月15日前控制住胡志明市的疫情。