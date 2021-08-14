交通部長王國材11日親率鐵道局、台鐵局等相關單位到宜蘭現勘高鐵宜蘭站的可能場址，卻沒有通知宜蘭縣政府，引發地方議論，宜蘭縣長林姿妙今（14）日表示，王部長之後有特別打電話說明，同時對於縣府「縣政中心站」的建議，「會當做設站的參考」，也會好好努力。

高鐵宜蘭站的設站場址是宜蘭縣民極為關心的重大議題，但交通部卻遲遲沒有拍板定案，外界傳言紛紛，有如霧裡看花，但就是等不到明確的答案。

11日王國材親率相關單位現勘四城站、宜蘭站兩個可能的地點，並傳出交通部將以這兩個地點為主要的考量方案，但傾向設置「縣政中心站」的宜蘭縣政府，卻在這場現勘中被排除在外，事前完全沒有接獲交通部的通知，也無從派員參與，將縣府的想法當面告知中央同時分析利弊得失。

縣長林姿妙也急忙在隔天（12）日親自站上第一線向交通部「喊話」，表示中央到宜蘭現勘卻沒讓縣府、宜蘭縣民知道，讓縣民非常著急，「希望中央以後一定要通知地方，大家一起努力。」

林姿妙14日回答媒體記者詢問時表示，在縣府公開表態之後，交通部長王國材有親自打電話致意說明，表示當天的現勘行程只是交通部內部行程，並沒有通知其他人。

林姿妙說，她也再度對王部長表達說，無論是鐵路高架、高鐵延伸到宜蘭及銜接東部快鐵，「讓宜蘭的交通得以順暢」是主要目的，因此希望未來中央要推動交通建設，一定要通知地方，「中央、地方一起打拚」。

林姿妙也再度對交通部建議並說明，縣政中心有多個重要行政單位、還有科學園區、宜大育成中心等，加上腹地寬廣，拆遷問題不大，土地取得成本也沒有比較高，還能帶動宜蘭縣東西南北的平衡發展，希望交通部能盡快核定高鐵宜蘭站的場站位置。

林姿妙還說，對場站選定的位置，縣府一定會尊重專業；而對於縣府的建議，王部長則說「會當做設站的參考」、「會打拚」。