台南歸仁182線路段昨天出現坑洞，今天完成搶修。（台南市工務局提供／曹婷婷台南傳真）

連日豪雨，歸仁區182線麥當勞歸仁店附近道路13日傳出下陷，路面出現一處長4公尺、寬3.5公尺的坑洞，歸仁區公所與工務局、水利局獲報後，現場聯合查勘後，立即通知相關管線單位進場開挖，查明是雨水箱涵疑有老舊裂縫滲水現象，今天已經完成搶修。

工務局指出，下陷位置約在麥當勞歸仁店附近，下陷範圍約長4公尺、寬3.5公尺，在182線內側快車道，雨水箱涵系統座落於中央分隔島北側旁，針對該處塌陷，現場開挖同步進行雨水下水道縱走檢查結果，發現約位於中山路二段12號星巴克前雨水箱疑有老舊裂縫滲水現象，可能為掏空原因。

考量北側有老舊箱涵，與近日持續豪雨，土壤含水量及地下水位較高，為避免再次因不明水源造成掏空，影響交通安全，因此先由廠商進行緊急搶修完成灌漿回填，今日進行路面AC刨鋪作業。

水利局表示，該處的182箱涵系統建置年代約30到40年前，年代久遠而滲水。水利局指出，目前也已積極清點老舊箱涵系統，現正改善182線大吉街往中山五街方向改善，改善長度約93公尺左右。