國內新冠確診近1萬6000人（含境外移入），不少人併發嚴重後遺症，卻有一名確診者「不記得老婆是誰」，檢查發現他連大腦都遭到病毒攻擊。

這起個案今年67歲，今年5月因有萬華茶室活動史，送往集中檢疫所隔離，確診後緊急送醫救治。沒想到康復正準備出院前，竟出現「失憶」症狀，不記得太太是誰了。經檢查發現他的大腦血管遭新冠病毒入侵；近期回診還有腳水腫，研判全身細胞都被攻擊。

根據媒體報導，收治該名個案的醫師指出，患者原本6月底要出院，與家屬聯繫時，對方妻子反映「老公怪怪的，好像忘記我」，院方緊急安排電腦斷層、磁振造影檢查，發現男子多處腦組織發炎、腦血管有血栓損傷，影響記憶力，延到7月初才出院。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，染疫後出現腦血栓是罕見案例，比較常遇到的是肺部血栓。腦血栓在國內有過幾例，之前曾有2例合併死亡。