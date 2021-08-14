搜救人員今日上午7時開始持續展開謝宜真搜救行動。(高雄市消防局提供／林雅惠傳真)

高雄市桃源區原住民區代表謝宜真11日上山訪視受困部落，回程掉落玉穗溪遭泥流沖走，搜救人員上午7時展開今日搜救行動，結果山區10時後雨勢變大，搜救現場指揮官、桃源區長謝英雄於10點20分指示搜救消防人員及國軍部隊全部撤退返隊待命，待天候穩定再進行搜救，眼見黃金救援72小時就快到，搜救人員不放棄機會，目前仍持續執行無人機搜救作業。

高雄市消防局中隊長溫祿仁表示，今日上午7時出動警消15車34人、義消19人、國軍6車27人、無人機6架、救生艇5艇、直升機2架，共計21車80人，前往山區現場執行搜救任務。

現場搜救人員共分3組，第1組人員由台20線94公里落水處至撒拉阿塢橋一帶進行搜索，第2組由寶來二橋至六龜大橋ㄧ帶進行搜索，第3組由寶來一橋至新威景觀大橋、六龜大橋至里嶺大橋ㄧ帶進行搜索，另搭配無人機多空中監視察看，岸邊也同樣派遣人員岸際巡查，沿河道搜索。

溫祿仁說，山區上午10時下起大雨，因雨勢太大，搜救現場指揮官、桃源區長謝英雄擔心又有土石流恐危及搜救人員性命安全，因此10時20分請搜尋的消防人員及國軍部隊，全部撤退返隊待命，待天候穩定再進行搜救工作。

雖然謝宜真黃金救援72小時就快到，溫祿仁表示，仍不放棄機會，目前交由無人機執行沿線搜尋，希望能有好消息。