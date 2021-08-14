桃園市23歲葉姓男子，日前開福特黃色野馬跑車在臺南街頭逆向狂飆，還在IG上嗆聲要「槍殺陳時中」，時隔一週又闖禍，他14日在IG發出照片稱在苗栗竹南發生車禍，野馬跑車撞到報銷，被撞的女機車騎士目前在醫院治療中。

住桃園的葉男自稱設計師，本月8日開約200萬元的野馬跑車，在臺南市中西區民生路二段逆向行駛及闖紅燈，引起警方注意，並在IG限動發文恐嚇陳時中，嗆聲要「開槍、放血放到死」，遭桃園警方送辦。

葉男14日在IG「限動連發」表示在苗栗竹南發生車禍，「我的速度，跟她的速度，剛剛好就是100％死角，連我都反應不了！」他的野馬超跑撞到報銷，自己僅受到皮肉輕傷，但對方傷勢似乎不太樂觀。

警方初步調查，這起車禍發生14日清晨6時許，葉男的超跑在竹南臺一線與一部機車對撞，女騎士當場昏迷，送為恭醫院急救，雙方均無酒駕，葉男是在竹南分局做筆錄，事故原因還有待釐清。