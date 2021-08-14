財團法人高雄市透南風教育基金會13日再次與南高雄家扶中心聯合辦理「閲來閱愛讀冊」贈書活動，高雄市議員何權峰、李柏毅、邱俊憲及簡煥宗也特地出席響應活動。（柯宗緯翻攝）

財團法人高雄市透南風教育基金會13日再次與南高雄家扶中心聯合辦理「閲來閱愛讀冊」贈書活動，家扶基金會主委盧國冠頒發感謝狀給透南風教育基金會代表尹立（右）。（柯宗緯翻攝）

財團法人高雄市透南風教育基金會13日再次與南高雄家扶中心聯合辦理「閲來閱愛讀冊」贈書活動，高雄市議員何權峰、李柏毅、邱俊憲及簡煥宗也特地出席響應活動；透南風基金會表示，在疫情停課影響下，弱勢學童需要更多學習資源，期盼贈書活動可以讓弱勢家庭享有更平等的教育機會。

透南風教育基金會代表尹立指出，這是第二次跟家扶合作，因為家扶長期扮演支持弱勢與關懷社會的重要角色，與透南風基金會成立目的不謀而合。

尹立提到，尤其這次受到本土疫情影響，弱勢學童停課在家無法享用到學校或其他資源，但知識的累積是啟發創造力與想像力的關鍵，所以決定再次辦理贈書活動，減少弱勢家庭的資源落差。雖然因為疫情無法親自把書交給學童，但期待社會大眾也共同出錢出力，也感謝四位議員願意投入，一起攜手促進兒少福利。

家扶基金會主委盧國冠特別感謝透南風基金會再次主動贈書給家扶，這是他主委任內很重要的一件事，尤其這次的本土疫情嚴峻，造成許多弱勢家庭的處境雪上加霜，學習資源相當匱乏，但要翻轉未來還是要靠知識，還好有透南風基金會贈書，也希望家扶的學童善用自行挑選的書籍。為此，家扶也特地製作感謝狀贈與透南風基金會。

家扶學童表示，在家自學常常看不懂課本的內容，而且沒有家長或老師可以即時提問，家裡也沒有足夠的資源負擔補充書籍或者電子設備，還好有透南風基金會的協助，讓他可以順利買到想看的書，增加對課本的理解，十分感謝透南風即時伸出援手。

最後，活動在尹立、盧國冠及出席民代贈書給學童代表後圓滿結束，透南風基金會也呼籲社會大眾，在停課不停學的期間，更應該關注最受疫情衝擊的的弱勢家庭，期盼大家一起關注弱勢孩童的教育，讓弱勢可以享有平等的教育，透過教育進一步翻轉弱勢家庭的生活。