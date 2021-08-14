59歲疝氣男胯下兩顆柳丁 微創手術根除禍害

從事貨運物流業59歲吳姓男子，受疝氣所若20年，一咳嗽或是彎腰、用力，腹股溝就會突起兩顆肉球，工作時搬重物時更是疼痛難耐，雖過去做過三次傳統腹股溝疝氣修補手術仍復發，直到6月間到衛福部台中醫院接受微創手術，當天就出院，休養二週就回到工作崗位上，吳先生很開心終於擺脫20年的疝氣困擾。

台中醫院微創疝氣治療中心主任蔡金宏指出，吳先生罹患的是雙側復股溝疝氣，雙邊都有如柳丁般約直徑6公分的疝氣，之前三次傳統疝氣手術，讓兩側腹股溝都留下了長長的手術10公分刀疤，舊有的疝氣缺損縫合處旁的肌肉有薄弱的現象，導致腹腔的壓力把腹腔的腸子和內臟擠壓出去，讓疝氣再度復發。

蔡金宏說，透過微創疝氣修補手術，手術只需在肚皮上劃上3個小傷口，將疝氣囊分離後，使用腹腔鏡置入人工網膜將整個腹壁做了完整的補強，不僅減少縫補處的張力，還具有傷口小、疼痛少、復原快的特性，最重要的是能讓疝氣復發率趨近零。

蔡金宏強調，台中醫院微創疝氣治療中心成立20年以來，治療約三千多個疝氣患者，其中有六百多個案例因傳統手術後復發疝氣前來就診，這些案例裡目前都沒有人再度復發，治療成效相當良好。

蔡金宏說明，疝氣好發群約為男性年長者、長期咳嗽、肥胖者，若長期忽視不治療，很可能造成位移器官，因血液循環無法輸送到組織，導致缺血性壞死及併發症，容易有生命危險。也提醒，疝氣預防重點，包含戒菸防止咳嗽、多吃高纖食物預防便祕，控制標準體重，提重物時施力要正確，維持好的生活習慣，才能減少引發疝氣的機率。

也是現任台灣疝氣醫學會理事長的蔡金宏特別呼籲，疝氣復發者不要忌諱就醫，根據國際期刊的研究顯示，傳統手術後復發性疝氣用腹腔鏡修補方式治療確定可以降低再次的疝氣復發。一旦發現疝氣復發，治療的最佳時機就是「早期發現早期手術」。

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