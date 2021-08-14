第六輪高端疫苗開放預約接種。（圖／指揮中心提供）

第六輪高端疫苗接種即將在下周一（16日）開放預約，中央流行疫情指揮中心今天公布，第六輪有3類對象符合預約資格，預計提供60多萬劑高端疫苗供第六輪接種。

指揮官陳時中表示，目前先準備60幾萬劑的高端疫苗，符合預約資格的對象是65歲以上長者、64歲至20歲第九類對象，以及64至36歲民眾。不過他也提到，由於距離第六輪開放預約還有一點時間，如果還有疫苗封緘檢驗完畢，不排除增加接種的劑次。

指揮中心表示，「COVID-19公費疫苗預約平台」( https://1922.gov.tw/ )將自8月16日上午10時至8月18日中午12時止開放預約，此期可接種疫苗為高端疫苗，符合預約資格對象如下：

一、65歲以上(含)[即1956年12月31日(含)以前出生]長者

二、64歲至20歲(含)[即2001年8月23日(含)以前出生]第九類對象

三、64歲至36歲(含)[即1985年12月31日(含)以前出生]民眾

上述符合預約資格者，即得於開放預約期間進行預約，亦將於開放預約後，陸續收到提醒簡訊，請記得進行預約。此期預約預定於8月23日至8月29日施打，並視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。

目前高端疫苗僅35萬多劑完成食藥署封緘檢驗程序，包括8月2日通過第1到4批高端疫苗，共26萬5528劑，以及4日再通過的第5批8萬6910劑，另外尚有9批檢驗中、8批待廠商補件。