前總統李登輝7月30日逝世週年，日本前首相安倍晉三及現任防衛大臣岸信夫，分別對李登輝發表弔唁文與追思文；安倍表示，「悼憶李前總統和藹笑臉及強而有力之握手，對台堅定不移之情愛與使命，及對日本寄予溫暖期待之言語，至今難忘」。

由李登輝基金會出版的《李登輝秘錄》，今舉行新書發表會；會中也分享安倍及岸信夫的追思文。

安倍有二份追思文，皆署名「眾議院議員安倍晉三」，第一份提到，時值李前總統登輝仙逝週年，謹再次緬懷李前總統生前偉業，並申致由衷哀悼之意。

安倍第二封追思文則說，時值李前總統追思會，謹申弔辭。李前總統對日台親善關係及友好增進之貢獻甚多，經常對日本抱持特殊情感。

先生為台灣帶來自由、民主、人權及普世價值，並建構今日台日關係之基礎，謹表深切敬意。

悼憶李前總統和藹笑臉及強而有力之握手，對台堅定不移知情愛與使命，及對日本寄予溫暖期待之言語，至今難忘。時值李前總統仙逝週年，再次緬懷遺德，由衷祈求冥福。

岸信夫以日台經濟文化交流促進議員之會會長署名，追思文則提到，故前總統李登輝仙逝週年追思會，謹致上惜別之意。

李前總統對日台友好關係之遺世貢獻，令人不勝感荷崇敬，為台灣盡一步發展茁壯，奠定深厚基礎，由衷獻上祝福。