客戶多有錢，銀行最知道。據最新統計顯示，今年留住刷卡繳稅大戶行動，中信銀行再度蟬聯冠軍，信用卡繳稅金額約315億元，居各銀行之冠，且客戶數比去年成長逾30％，主要是中信銀推出刷卡繳稅0.2％回饋無上限，單筆刷破百萬元，再加碼0.168％，成功留客。

這些刷卡繳稅大戶，一刷就是數千萬到數億元，即稅金就可買下一戶豪宅，銀行也用盡全力，留住這些大戶。

中信銀、玉山銀、國泰世華銀、台新銀、台北富邦銀及永豐銀等，7月刷卡金額都逾百億元，中信銀更達700億元左右，而六家銀行的信用卡客戶7月用信用卡繳稅，合計共刷了856億元左右，占六家銀行7月刷卡金額的34％。

除了中信銀7月信用卡刷卡金額約315億元、總刷卡金額700億元，居第一名外；玉山銀行7月刷卡金額536.5億元，其中刷卡繳稅約有210多億元，兩者亦都排名第二；台新銀行刷卡繳稅金額約逾166億元，排名第三，但7月總刷卡金額則是415億元，則是第四；國泰世華銀7月刷卡金額470億元左右，排名第三，但繳稅部分則為110多億元，排名第四，四家銀行刷卡繳稅占當月刷卡金額比率約在24~45％之間，算相對高比率。

不少銀行今年特別針對財管貴賓客戶，給予額外的刷卡繳稅回饋，回饋率0.2~0.5％不等，但除中信銀、兆豐銀外，都有設定約10萬元回饋上限，不過各家銀行也都留住自家財管大戶，有人一刷就是2千萬元，台新銀更透露今年有「幾位」刷卡繳稅超過1億元的客戶，證明這些高收入客戶去年並沒有受到疫情影響，收入依舊可觀。

銀行表示，7月刷卡繳稅回饋至少數百萬到數千萬元不等，光靠信用卡業務是「賺不回來」，不過，這些客戶都是財管大戶，從繳稅金額來看，就知道購買力驚人，銀行以財富管理手續費收入，補貼信用卡的回饋成本。

而這些大戶也很在意各銀行的回饋率、信用卡贈禮等，所以銀行一般都會依財管客戶的貢獻度，給予比一般信用卡更高的回饋。